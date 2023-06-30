Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.06.2023 22:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 23:23
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden’ın konvoyuyla karşılaşan bir kurye polis tarafından düşürülerek durduruldu

    ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında trafiği kesmek isteyen polis memuru, bisikletli bir kuryeyi düşürerek durdurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    Bu sefer ’Getir’emedi!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında trafiği kesmek isteyen polis memuru, bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü.


    Kameraya yansıyan görüntülerde, polis memurunun kuryeyi durdurmak için önüne geçtiği ve bisikletli kuryenin yere düştüğü görüldü.



    Bunun üzerine koşmaya başlayan polis, bu iki kişinin arkasından gelen bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü.



    Daha sonra kuryenin kalkmasına yardım eden polis, beklemesi konusunda uyardı. Daha sonra Biden'ın konvoyu geçişine devam etti.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Merdan Yanardağ’a CHP’den ziyaret
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden’ın konvoyuyla karşılaşan bir kurye polis tarafından düşürülerek durduruldu
            loading
            SON DAKİKA