ABD Başkanı Biden’ın konvoyuyla karşılaşan bir kurye polis tarafından düşürülerek durduruldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında trafiği kesmek isteyen polis memuru, bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü.
Kameraya yansıyan görüntülerde, polis memurunun kuryeyi durdurmak için önüne geçtiği ve bisikletli kuryenin yere düştüğü görüldü.
Bunun üzerine koşmaya başlayan polis, bu iki kişinin arkasından gelen bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü.
Daha sonra kuryenin kalkmasına yardım eden polis, beklemesi konusunda uyardı. Daha sonra Biden'ın konvoyu geçişine devam etti.