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    • Dünya
    • 28.06.2023 20:46
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    • 28.06.2023 20:49
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    Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte

    İsveç'te skandal bir provokasyon kayıtlara geçti. Stokholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Gelişme üzerine Türkiye, NATO'ya girmek isteyen İsveç'e "Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek" mesajı verdi. Rusya'dan da çarpıcı bir çıkış geldi. Stockholm'ün etik ve ahlaki çöküntü içerisinde olduğu belirtildi, İsveç’in Kuran'ın alenen yakılmasına izin vererek tüm Müslüman dünyasına meydan okuduğunu söylendi. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi de eylemi vandalizm olarak nitelendirdi.

    takvim.com.tr
    Rusya’dan İsveç’e sert tepki

    NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.

    Bu durumun son örneği İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutladığı bugün kayıtlara geçti.

    NATO zirvesi öncesi Stokholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Mukaddesatımızı hedef alan skandal eyleme Türkiye'den üst düzey tepkiler gecikmedi.



    "KAYBEDECEK OLANLAR BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE BUNA SEYİRCİ KALANLAR"
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.

    Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

    "AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM, GÖZ YUMANLAR SUÇA ORTAK"
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.



        Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen İsveç'e verdiği "Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek" mesajı sonrası Rusya'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

        Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, "İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesini kınıyorum" açıklamasını yaptı.




        RUSYA'DAN İSVEÇ'E SERT TEPKİ: VANDALLAR, STOCKHOLM ETİK VE AHLAKİ ÇÖKÜŞTE
        Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, İsveç'te Kuran'ın yakılması eylemine izni verilmesini vandalizm olarak nitelendirdi.

        Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Russia Today'a (RT) demecinde İsveç'in Kuran'ın alenen yakılmasına izin vererek tüm Müslüman dünyasına meydan okuduğunu söyledi.

        Kovitidi, "İsveç makamları tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eylemine İslam dininin ana bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nda izin verilmesi, Stockholm'ün etik ve ahlaki çöküntüsüne işaret ediyor. Bu açık vandalizm eyleminin uygulanmasının Avrupa topluluğu temsilcilerinin zımni rızasıyla gerçekleştirilmesi biz Rusları öfkelendiriyor" dedi.

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        Haberler Dünya Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte
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