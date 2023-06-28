Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte

NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.
Bu durumun son örneği İslam aleminin Kurban Bayramı'nın kutladığı bugün kayıtlara geçti.
NATO zirvesi öncesi Stokholm'de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Mukaddesatımızı hedef alan skandal eyleme Türkiye'den üst düzey tepkiler gecikmedi.
"KAYBEDECEK OLANLAR BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE BUNA SEYİRCİ KALANLAR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.
Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
"AŞAĞILIK EYLEMİ LANETLİYORUM, GÖZ YUMANLAR SUÇA ORTAK"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.