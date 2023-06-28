Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte





"KAYBEDECEK OLANLAR BU PROVOKASYONU YAPANLAR VE BUNA SEYİRCİ KALANLAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsveç'te Bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır" açıklamasında bulundu.



Yılmaz, "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" dedi.