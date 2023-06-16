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    • Dünya
    • 16.06.2023 21:51
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    • 16.06.2023 21:51
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    Avrupa'da 'sağlıksız' sistem! İngiltere'de binlerce pratisyen hekim çalışma saatlerini ve maaşları protesto etti

    Avrupa'daki kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunun son örneği ise İngiltere oldu. Bu yıl üçüncü defa greve giden binlerce pratisyen hekim, Parlamento Meydanı'nda hükümetle yaşadıkları maaş zammı anlaşmazlığını ve çalışma şartlarını protesto etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’de binlerce hekim isyanda

    Bu yıl üçüncü defa greve giden binlerce pratisyen hekim, Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemle taleplerini dile getirdi.



    Hekimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişinden başlattıkları yürüyüşü Parlamento Meydanı'nda kurulan sahnede sonlandırdı.



    "MAAŞLAR DOKTORLARIN GİTMESİNE NEDEN OLUYOR"
    Hekimler, "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş", "Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor", "Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil" ve "Hayat kurtaranlar iyi bir maaşı hakeder" pankartları taşıdı.

    İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury, yaptığı konuşmada, "Başka hiçbir meslekte yeni başlayanlara pratisyen denmiyor. Pratisyenler hayat kurtarıyor, hastalara müdahale ediyor. Hangi meslekte bunu yeni başlayanlar yapıyor? Biz buna rağmen daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.



        Newbury, Pratisyen Hekimler Komitesi adını Hekimler Komitesi olarak değiştireceklerini de kaydederek, "Hükümet bize değer vermiyor ama biz kendimize değer veriyoruz. Bize verilen saatlik 14,09 sterlini, 14,79 sterline çıkarmak istiyorlar. İşimize elimiz boş dönmemizi istiyorlar. Bir arada olursak maaş düzenlemesini alırız ve grev de bunun tek yolu." diye konuştu.



        SENDİKA ÜYE SAYILARI ARTTI
        West Midlands İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Bölge Başkanı Shivam Sharma da konuşmasında doktorların yetersiz ücretleri nedeniyle sendikalara üye olduğunu ve üye sayılarının rekor kırdığını kaydetti.

        Sharma, maaşlarının fatura ödemeye yetmediğini de belirterek, "Bizi alkışlıyorlar ancak alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor." dedi.

        İngiltere'de pratisyen hekimler yaklaşık 15 yıldır enflasyonun altında zam aldıklarını belirterek yüzde 35'lik bir zamla maaş düzenlenmesi yapılmasını istiyor.



        Pratisyen hekimler, daha fazla doktor alınarak çalışma şartlarının ve çalışma saatlerinin düzenlenmesini de talep ediyor.

        Hükümet ise ülkede yüzde 8'lerde olan enflasyonun altında bir zam öneriyor.



            ABD'DE SAĞLIK SEKTÖRÜ PERSONEL EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KRİZİN EŞİĞİNDE
            New York'taki bazı hastanelerde çalışan binlerce hemşire, "kadro darlığı, iş güvenliği, sağlığa erişimde eşitlik ve ücret" gibi konularda yaşadıkları problemler nedeniyle başlattıkları grev sonucu hastane yönetimleriyle geçici bir anlaşma sağlasa da, ülkenin geriye kalan kısmındaki meslektaşlarının sorunlarının sürdüğünü belirtti.

            AA muhabirine konuşan NYSNA sendikası yetkilileri ve hemşireler, sektördeki köklü sağlık kuruluşlarının, "kar amacı gütmeyen vakıf" statüsünde olmasına rağmen gelirinin büyük kısmını yönetim kurulu üyelerine aktardığı, gerekli istihdam için ise yeterince kaynak ayırmadığı iddiasını dillendirdi.

            Bronx kentinde ve çevresinde 15 civarında şubesi bulunan Montefiore Tıp Merkeziyle kısmi anlaşmaya varan NYSNA üyeleri, söz konusu sağlık kuruluşunun, bölge halkının dar gelirli üyelerine layık gördüğü muamele ile "VIP hastalarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetin" arasındaki büyük farka dikkat çekmişti.



            "HASTA DA BAKIYORUZ, TEMİZLİK DE YAPIYORUZ"
            New York'ta hak mücadelesi veren bir başka sağlık çalışanı Mayra Lopez ise hemşirelerin dışında destek kadrolarında da sıkıntı yaşandığını belirtti.

            Lopez, "Hemşireyiz ama her şeyi yapıyoruz. Hasta da bakıyoruz, temizlik de yapıyoruz. Bu bizim işimiz değil ama günün sonunda yeterli elemanımız olmadığı için yapıyoruz." diyerek, hastane yönetimini eleştirdi.

            Hemşire Lopez, "Sabah, akşam, gece vardiyası hepsine kalıyoruz. Ve sorumlu hemşireler olarak bazen pek çok sorunla da karşılaşıyoruz. Çünkü destek kadro için hemşirelik ofislerini aradığımızda, 'Elimizdeki kadronun hepsi bu' cevabını alıyoruz. Bu yüzden biraz sinir bozucu bir durum içindeyiz." diye konuştu.

            Montefiero Tıp Merkezinde acil serviste çalışan erkek hemşire Banny Nashelle de "New York'taki diğer hastanelerde olduğu gibi, bu hastanenin acil servisi de bir savaş alanındaki göçmen kampına benziyor." görüşünü dile getirdi.

            Nashelle, "Hastaların ve çalışanların hayatını mahveden korkunç bir sağlık sistemimiz var. Hastalara gereken bakımı veremediğimiz için eve manevi bir yara ile gidiyoruz. Hepimizin adalete ihtiyacı var. Hemşireler güvenli bir yerde çalışmayı, toplumumuz daha iyi bir sağlık sistemini hak ediyor." diyerek, New Yorklulara destek çağrısında bulundu.



            "8 SAATLİK VARDİYAMIZA BİR 8 SAAT DAHA EKLENEBİLİYOR"
            Sağlık sektöründeki sorunların New York ile sınırlı kalmadığını, ülke genelinde benzer sorunların birkaç yıldır devam ettiğini söyleyen Türk hemşire Şerife Büyükkarakaya da New Jersey'de çalıştığı sağlık kurumunda mesai saatleriyle ilgili "Hasta-çalışan sayısındaki dengesizliğe işaret ederek, "Bu yüzden 8 saatlik vardiyamıza bir 8 saat daha eklenebiliyor." dedi.

            14 yıldır ABD'de hemşire olarak çalıştığını söyleyen Büyükkarakaya, çalıştığı Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesinde bazen 4 kişilik kadronun sorumluluğunu 2 hemşireyle karşılamaya çalıştıklarını, bu nedenle de hata yapma oranlarının yükseldiğini bildirdi.

            Türk hemşire, iş güvenliği konusunda yaşadıkları sıkıntıları "Acil servisteki personel eksikliği yüzünden hastaların bekleme süresi çok uzuyor. Ve strese giren hastalar da bunu çalışanlara yansıtıyor." ifadeleriyle aktardı.



                ALMANYA'DA HASTANELERİN YÜZDE 25'İ KAPANABİLİR
                Lauterbach, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun, yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti.

                Alman sağlık sistemi için söz konusu reformun aciliyetini vurgulayan Lauterbach, "Hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız. Reform olmadan hastanelerin yüzde 25'i muhtemelen iflas edecek." ifadelerini kullandı.

                Ülkede planlanan ve büyük tartışmalara neden olan hastane reformu ile hastanelerin finansman ve yapısının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

                Reforma göre, hastaneler artık sadece tıbbi vaka sayısına göre finanse edilmeyecek. Bu da hastaneler üzerindeki finansal baskıyı azaltacak. Hastanelerin 3 kategoriye ayrılması planlanıyor. Kliniklerin belirli tedavilerde uzmanlaşarak hastaların daha kaliteli bir tedavi alması hedefleniyor.



                SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
                Ülkede ise son günlerde gergin anlar yaşanıyor. Ülkede hastanelerdeki sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi için sokaklara döküldü. Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı. Fiyatların ciddi oranda artması nedeniyle sağlık çalışanlarının 'Geçinemiyoruz' sloganlarıyla yürüdüğü ülkede, mali krizin diğer sektörlere de vurması bekleniyor. 2 gündür devam eden grevle birlikte işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen grup, yüzde 10,5 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.



                FRANSA'DA DOKTORLAR GEÇİM SIKINTISINI PROTESTO ETTİ
                Acil servise başvuran hastaların bekleme süresinin 90 saate çıktığı Fransa'da sağlık sektöründeki kriz büyüyor. Sağlık çalışanı yetersizliği ve ilaç tedarik sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da doktorlar ayaklandı. Ülkedeki sağlık krizinin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükümeti protesto etti.

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                İngiltere’de binlerce hekim isyanda
                Haberler Dünya Avrupa'da 'sağlıksız' sistem! İngiltere'de binlerce pratisyen hekim çalışma saatlerini ve maaşları protesto etti
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