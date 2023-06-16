Avrupa'da 'sağlıksız' sistem! İngiltere'de binlerce pratisyen hekim çalışma saatlerini ve maaşları protesto etti

Bu yıl üçüncü defa greve giden binlerce pratisyen hekim, Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemle taleplerini dile getirdi.
Hekimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişinden başlattıkları yürüyüşü Parlamento Meydanı'nda kurulan sahnede sonlandırdı.
"MAAŞLAR DOKTORLARIN GİTMESİNE NEDEN OLUYOR"
Hekimler, "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş", "Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor", "Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil" ve "Hayat kurtaranlar iyi bir maaşı hakeder" pankartları taşıdı.
İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury, yaptığı konuşmada, "Başka hiçbir meslekte yeni başlayanlara pratisyen denmiyor. Pratisyenler hayat kurtarıyor, hastalara müdahale ediyor. Hangi meslekte bunu yeni başlayanlar yapıyor? Biz buna rağmen daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.