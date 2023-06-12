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    • Dünya
    • 12.06.2023 10:40
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    • 12.06.2023 10:57
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    Son dakika: İsrail merkezli Jerusalem Post'tan Hakan Fidan hakkında dikkat çeken analiz: Kilit bir rol oynadı! İsrail hükümetine Doğu Akdeniz uyarısı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabine dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Çok konuşulan isimlerden biri ise Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan. Fidan, Yunanistan’ın korkulu rüyası haline gelirken İsrail merkezli Jerusalem Post dikkat çeken bir analiz yayınladı. Hakan Fidan’ın oynadığı kilit rolü açıklayan gazete İsrail yönetimine Doğu Akdeniz için Fidan ile yakın ilişki kurulması gerektiği uyarısında da bulundu.

    takvim.com.tr
    İsrail’den Hakan Fidan hakkında dikkat çeken analiz

    Başkan Erdoğan'ın atamaları dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor.

    Uluslararası ajanslar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda.

    Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemini mercek altına aldı ve çarpıcı bir analiz yayınladı.

    İsrail merkezli Jerusalem Post, 'Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile işbirliğinde büyük rol oynadı' başlıklı yazsında 'Fidan, uzun yıllar Ankara-Kudüs ilişkilerinde kilit rol oynayan biri' dedi.

    İsrail Bölgesel Dış İlişkiler Enstitüsü Mitvim başkanı Nimrod Goren'in görüşlerine yer verilen yazıda Fidan'ın gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantı halinde olduğu belirtildi.

    Yazıda Fidan'ın oynadığı kilit role dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi;

    'Bunun da ötesinde, Fidan'ın son yıllarda "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini" söyleyen Gören, şunları kaydetti: "Erdoğan göreve geldiğinden beri güvenlik stratejisinin içindeydi. Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldı. Başkanın güvenine, büyük deneyime ve bilgiye sahip.'

        Yazıda gazetenin 'Türkiye-İsrail yakınlaşmasında rol oynayan Başkan Isaac Herzog'un sırdaşı' olarak nitelendirdiği Haham Marc Schneier'in de görüşlerine yer verildi.

        Schneier, 'Fidan, İsrail istihbaratıyla İsrail'in Hamas hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda doğrudan görüşmelere dahil oldu' dedi.

        DOĞU AKDENİZ'DE FİDAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

        SUNY Denizcilik'te profesör olan Dr. Mark Meirowitz'in görüşlerine de yer veren İsrailli gazete Doğu Akdeniz ile ilgili uyarıyı da manşetlerine taşıdı. Meirowitz ileriye dönük olarak Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e Fidan ile terörle mücadele, nükleer bir İran tehlikesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri azaltmak için enerji işbirliği ve daha fazlası konularında işbirliğini görüşmesini tavsiye etti.

        YUNAN'IN UYKULARI KAÇIYOR
        Öte yandan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Yunanistan'ın rüyalarını kaçırmaya devam ediyor. Fidan'ın Yunan mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi manşetlerine taşıyan ülke basını Türkiye'nin Yunanistan planı nedir? Sorusunu da sormadan geçemedi.

            Fidan'ın Yunanistan'ın yardım isteğini geri çevirmediğini ifade eden ve Yunan gazetesi Ta Nea'ya konuşan bir diplomat ikili ilişkilerin ilk aşamasının iyi gittiğinin altını çizdi.

            Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın da iyi bir biçimde koordine olduğunu belirten gazete Fidan'la olan iletişime ayak uydurulduğunu belirtti.

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            İsrail’den Hakan Fidan hakkında dikkat çeken analiz
            Haberler Dünya Son dakika: İsrail merkezli Jerusalem Post'tan Hakan Fidan hakkında dikkat çeken analiz: Kilit bir rol oynadı! İsrail hükümetine Doğu Akdeniz uyarısı
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