Son dakika: İsrail merkezli Jerusalem Post'tan Hakan Fidan hakkında dikkat çeken analiz: Kilit bir rol oynadı! İsrail hükümetine Doğu Akdeniz uyarısı

DOĞU AKDENİZ'DE FİDAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

SUNY Denizcilik'te profesör olan Dr. Mark Meirowitz'in görüşlerine de yer veren İsrailli gazete Doğu Akdeniz ile ilgili uyarıyı da manşetlerine taşıdı. Meirowitz ileriye dönük olarak Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e Fidan ile terörle mücadele, nükleer bir İran tehlikesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri azaltmak için enerji işbirliği ve daha fazlası konularında işbirliğini görüşmesini tavsiye etti.