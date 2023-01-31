Alman Bild'den Erdoğan itirafı: Kazanan Türkiye! Almanya'yı tahtından etti

Türkiye, son dönemde bölgesel güç yerine küresel bir güce dönüşürken, dünya genelini ilgilendiren birçok konuda da ön plana çıkmayı sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl başlayan savaşta uyguladığı denge politikasıyla diplomasi trafiğini yürütmeyi başaran Türkiye, bir diğer yandan da bölgesel ticaretin merkezi haline geldi.
TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ SONRASI ALMAN BASININDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya uygulanan başta enerji ve ticari yaptırımların ardından Türkiye'nin devreye girmesi, Avrupa basını tarafından yazılan analizlere konu oldu. Türkiye'nin bölgenin enerji merkezi olma yolunda attığı adım ve Rusya ile güçlendirdiği ticari faaliyetleri Alman Bild Gazetesi'nin dikkatini çekti. Bild, yayınladığı analizde adeta itiraf niteliğinde ifadeler kullanırken; Türkiye'nin Almanya'nın yerini aldığına da dikkat çekti.
"TÜRKİYE TAHTIMIZI ELİMİZDE ALDI"
Türkiye'nin NATO üyesi olarak varlığını devam ettirmesine rağmen Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmadığından bahsedilen analizde, Bild Türkiye'nin başarısına da yer verdi. Türkiye'nin Rusya ile olan ihracat ve ithalatının bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin izlediği başarılı politika sonucu Almanya'yı tahtından ettiğinden bahsedildi.