Alman Bild'den Erdoğan itirafı: Kazanan Türkiye! Almanya'yı tahtından etti

"KAZANAN TÜRKİYE"

Analizde "Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" ifadelerine yer veren Bild, krizin avantaja çevrildiğini vurguladı. Özellikle petrol ve doğal gaz gibi Rusya tarafından sağlanan enerji kaynaklarının sürekliliği için de Türkiye'nin devreye girdiğini belirten Bild, Türk markaların Rus pazarında giderek daha büyük bir yer kapladığını bildirdi. İki ülkenin 2030'a kadar çok geniş hacimde bir ticari birliktelik sağlayacağını vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN