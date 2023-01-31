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    • Dünya
    • 31.01.2023 13:16
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    • 31.01.2023 13:26
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    Alman Bild'den Erdoğan itirafı: Kazanan Türkiye! Almanya'yı tahtından etti

    Son dakika haberi | Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ilk gününden bu yana uyguladığı denge politikasıyla sürecin yıldızı olan Türkiye; tahıl krizi, esir takası gibi konuların çözümünün de mimarı oldu. Türkiye'nin diplomasideki bu başarısı Almanya'yı rahatsız etti. Bild Gazetesi'nde yayınlanan analizde, Türkiye'nin ticarette Avrupa ülkelerinin yerini aldığına dikkat çekildi. Bild gazetesi Türkiye'nin attığı adımları "Erdoğan, Putin yaptırımlarından böyle yararlanıyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.

    takvim.com.tr
    Bild’den Erdoğan itirafı: Almanya’yı tahtından etti

    Türkiye, son dönemde bölgesel güç yerine küresel bir güce dönüşürken, dünya genelini ilgilendiren birçok konuda da ön plana çıkmayı sürdürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl başlayan savaşta uyguladığı denge politikasıyla diplomasi trafiğini yürütmeyi başaran Türkiye, bir diğer yandan da bölgesel ticaretin merkezi haline geldi.

    TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ SONRASI ALMAN BASININDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER
    AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya uygulanan başta enerji ve ticari yaptırımların ardından Türkiye'nin devreye girmesi, Avrupa basını tarafından yazılan analizlere konu oldu. Türkiye'nin bölgenin enerji merkezi olma yolunda attığı adım ve Rusya ile güçlendirdiği ticari faaliyetleri Alman Bild Gazetesi'nin dikkatini çekti. Bild, yayınladığı analizde adeta itiraf niteliğinde ifadeler kullanırken; Türkiye'nin Almanya'nın yerini aldığına da dikkat çekti.

    "TÜRKİYE TAHTIMIZI ELİMİZDE ALDI"
    Türkiye'nin NATO üyesi olarak varlığını devam ettirmesine rağmen Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmadığından bahsedilen analizde, Bild Türkiye'nin başarısına da yer verdi. Türkiye'nin Rusya ile olan ihracat ve ithalatının bir yılda ikiye katlandığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin izlediği başarılı politika sonucu Almanya'yı tahtından ettiğinden bahsedildi.

        Bild, Rusya ile ticari faaliyetleri bulunan Alman şirketlerinden boşalan koltuğu Türk firmalarının doldurduğunu ve Alman firmaların bu durumu izlemek zorunda kaldığını belirtti.

        Bunlarla birlikte Türkiye'nin Rusya'ya makine ve teçhizat satışında daha önce Almanya'nın sahip olduğu sırayı aldığını da belirten Alman gazete, "Türkiye Almanya'nın yerini aldı" ifadelerini kullandı.

        "KAZANAN TÜRKİYE"
        Analizde "Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" ifadelerine yer veren Bild, krizin avantaja çevrildiğini vurguladı. Özellikle petrol ve doğal gaz gibi Rusya tarafından sağlanan enerji kaynaklarının sürekliliği için de Türkiye'nin devreye girdiğini belirten Bild, Türk markaların Rus pazarında giderek daha büyük bir yer kapladığını bildirdi. İki ülkenin 2030'a kadar çok geniş hacimde bir ticari birliktelik sağlayacağını vurguladı.

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