Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Bayıltana kadar dövdüler

Araçlarla Meriç Nehri kıyısına getirilip, Türkiye'ye geri gönderildiklerini ifade eden Rashidi "Botlarla bir kısmımızı Türkiye'ye geri gönderdiler, bir kısmımızı da nehrin ortasında suya attılar. Ben de onların arasındaydım. Yüzerek Türkiye'ye geldik, Türk askerleri ateş yaktılar, ısınmamızı sağladılar, kıyafet verdiler, hastaneye götürdüler, şimdi ben çok daha iyiyim." diye konuştu.

Rashidi, yaşadıkları dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını belirtti.

YARI ÇIPLAK GERİ İTİLDİKLERİNİ ANLATTILAR

Faslı Abdülsamed Gamda (21) da 4 kişiyle Yunanistan'a geçtikten sonra Yunanistan askerleri tarafından yakalandıklarını, kıyafetlerinin ve paralarının alındığını söyledi.