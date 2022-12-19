Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Bayıltana kadar dövdüler

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı tavrı yine ortaya çıktı.
Yunanistan tarafından geri itildikleri Meriç Nehri kıyısında Türk askerlerince kurtarılan Fas, Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.
Göçmenlerin iddiasına göre, Avrupa'ya gitme umuduyla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı. Buradan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenler, Türk hudut birliklerince kurtarıldı.
Türk askerince ısınmaları için ateş yakılan ve kıyafet verilen düzensiz göçmenler, Edirne'de sağlık kontrolünden geçirildi, tedavileri yapıldı.
Düzensiz göçmenler daha sonra işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
"O KADAR DÖVDÜLER Kİ BAYILDIM"
İranlı 21 yaşındaki Amir Rashidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçtikten sonra askerler tarafından yakalandıklarını söyledi.
Kendilerine rehberlik eden kişinin kaçtığını belirten Rashidi, bunu üzerine askerlerin kendilerini dövdüğünü kaydetti.
Rashidi, "Bize rehberin nereye gittiğini sordular. Bilmediğimizi söyledik bize daha sert vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi dövdü beni, o kadar dövdüler ki bayıldım. Yumrukla, tekmeyle, sopalarla, ellerine ne geçerse onunla vurdular. Tanınmaz haldeydim, gözlerim şişmişti." dedi.
EŞYALARINI ALDILAR
Rashidi, Yunanistan güvenlik güçlerinin kıyafetlerini ve değerli eşyalarını aldığını iddia etti.