Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? Almanya darbe planı son dakika...

Faeser, soruşturmanın Alman İmparatorluğu (Reichsbürger) fikrini savunan bir gruptan gelen terör tehdidine karşı yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkarılan şüpheli terör örgütü, şiddet içeren darbe hayalleri ve komplo ideolojileri tarafından yönlendirilmektedir. Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak. Militanlar demokrasiye, devletimize ve toplumumuzu savunan insanlara duydukları nefrette birleşmişlerdir. Bu nedenle bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz."