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    • Dünya
    • 07.12.2022 14:12
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    • 07.12.2022 14:12
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    Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? Almanya darbe planı son dakika...

    Almanya darbe planı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz."ifadelerine yer verdi. Peki, Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? Almanya darbe planı son dakika gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Almanya’da darbe mi oldu?

    Almanya'da darbe mi oldu sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Almanya'da Bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba bu sabah ülke çapında yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Peki, Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? İşte merak edilenler!

    ALMANYA'DA DARBE Mİ OLDU?

    Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

    Faeser, yaptığı açıklamada, Almanya devletinin güçlü olduğunu ve demokrasi düşmanlarına karşı devleti koruduklarını söyledi.

    Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik ülke çapında bu sabah bir operasyon yapıldığını aktaran Faeser, "Federasyon ve eyaletlerdeki 3 binden fazla güvenlik görevlisine bugün demokrasimizi korumak için gösterdikleri tehlikeli kararlılık için çok teşekkür ediyorum. Federal savcının yönetimindeki federal ve eyalet güvenlik makamları birlikte mükemmel bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.

        Faeser, soruşturmanın Alman İmparatorluğu (Reichsbürger) fikrini savunan bir gruptan gelen terör tehdidine karşı yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bugün ortaya çıkarılan şüpheli terör örgütü, şiddet içeren darbe hayalleri ve komplo ideolojileri tarafından yönlendirilmektedir. Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak. Militanlar demokrasiye, devletimize ve toplumumuzu savunan insanlara duydukları nefrette birleşmişlerdir. Bu nedenle bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

        OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        Bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba bu sabah ülke çapında yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

        11 eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi.

        Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine silahlı saldırı yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

        Alman İmparatorluğu'nu örnek alan ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre 21 binden fazla kişiden oluşan grubun, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.
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