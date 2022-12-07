Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? Almanya darbe planı son dakika...

Almanya'da darbe mi oldu sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Almanya'da Bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba bu sabah ülke çapında yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Peki, Almanya'da darbe mi oldu? Almanya darbe girişimi mi oldu, kimler tarafından planlandı? İşte merak edilenler!
ALMANYA'DA DARBE Mİ OLDU?
Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Faeser, yaptığı açıklamada, Almanya devletinin güçlü olduğunu ve demokrasi düşmanlarına karşı devleti koruduklarını söyledi.
Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik ülke çapında bu sabah bir operasyon yapıldığını aktaran Faeser, "Federasyon ve eyaletlerdeki 3 binden fazla güvenlik görevlisine bugün demokrasimizi korumak için gösterdikleri tehlikeli kararlılık için çok teşekkür ediyorum. Federal savcının yönetimindeki federal ve eyalet güvenlik makamları birlikte mükemmel bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.