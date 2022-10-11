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    • Dünya
    • 11.10.2022 08:07
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    • 11.10.2022 08:32
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    Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: "Doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil"

    Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olamaması için gereken önlemleri alacağız. ABD ve NATO ile doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’dan ABD ve NATO açıklaması!

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olamaması için gereken önlemleri alacağız." açıklamasında bulundu.


    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.

    Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün sabah düzenlenen saldırıların izleri silinmeye çalışılırken yeni saldırı endişesi taşıyan az sayıda Kievli geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

    Ukrayna makamlarından yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin dün sabah Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    ROKETİN KİEV'DEKİ KÖPRÜYÜ VURMA ANI | VİDEO İZLE

    Başkent Kiev'de polis ve belediye ekipleri, saldırıların izlerini silmek için çalışma başlattı. Zarar gören elektrik telleri ve trafik lambaları onarıldı.

        Taras Şevçenko Caddesi üzerinde düzenlenen saldırıda hasar gören sivillere ait araçlar ise bölgeden kaldırıldı ve yol belediye ekipleri tarafından temizlendi.

        Evleri ve dükkanları zarar gören Ukraynalılar ise sunta ve diğer malzemelerle kırılan camları kapattı. Vurulan yerlerden biri olan Taras Şevçenko Parkı'nda ise polis, roket parçalarını oluşan çukurdan topladı. ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink de Rus saldırılarına hedef olan Taras Şevçenko Parkı ve Caddesi'ni gezdi.

        "EVLERİMİZ GÜVENLİ DEĞİL"
        Öte yandan az da olsa bazı Kievliler yeni saldırı olabileceği endişesiyle geceyi Kiev'deki metro istasyonunda geçirdi. Oğlu Şasa ile Kiev'deki Arsenalna istasyonuna gelen Ala, yaptığı açıklamada, geceyi burada geçireceklerini belirtti. Soğuk havaya rağmen metro istasyonunda kalmayı tercih ettiğini dile getiren Ala, "Roketler, bombalar nedeniyle evlerimiz bizim için güvenli değil. Ben de çocuğum için endişelendim. Hiçbir sığınak insanlar için gerçek manada güvenli değil. Hayatta kalmak için sadece metro istasyonları güvenli." dedi.

        Ala, saldırıların ardından buraya geldiğini, güvenlikleri için burada kalmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        ZELENSKİY, BİDEN İLE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÖRÜŞTÜ
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

        Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir." ifadesini kullandı.

            Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

            Zelenskiy, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti

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