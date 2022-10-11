Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: "Doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil"

"EVLERİMİZ GÜVENLİ DEĞİL"

Öte yandan az da olsa bazı Kievliler yeni saldırı olabileceği endişesiyle geceyi Kiev'deki metro istasyonunda geçirdi. Oğlu Şasa ile Kiev'deki Arsenalna istasyonuna gelen Ala, yaptığı açıklamada, geceyi burada geçireceklerini belirtti. Soğuk havaya rağmen metro istasyonunda kalmayı tercih ettiğini dile getiren Ala, "Roketler, bombalar nedeniyle evlerimiz bizim için güvenli değil. Ben de çocuğum için endişelendim. Hiçbir sığınak insanlar için gerçek manada güvenli değil. Hayatta kalmak için sadece metro istasyonları güvenli." dedi.

Ala, saldırıların ardından buraya geldiğini, güvenlikleri için burada kalmaları gerektiğini sözlerine ekledi.