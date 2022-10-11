Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: "Doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın çıkarına değil"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olamaması için gereken önlemleri alacağız." açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.
Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün sabah düzenlenen saldırıların izleri silinmeye çalışılırken yeni saldırı endişesi taşıyan az sayıda Kievli geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
Ukrayna makamlarından yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin dün sabah Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Başkent Kiev'de polis ve belediye ekipleri, saldırıların izlerini silmek için çalışma başlattı. Zarar gören elektrik telleri ve trafik lambaları onarıldı.