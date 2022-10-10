Son dakika: Ukrayna'da 3 büyük patlama

Son dakika haberi... Putin Kırım'daki köprünün vurulmasını 'terörist eylem' olarak niteledi, bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti patlamalarla sarsıldı.

Kerç köprüsünde patlama kamerada | Video

MERKEZDE PATLAMALAR!

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

HAVAYA UÇURULDU

8 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.07'de Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan devasa köprüdeki patlama, bir dönüm noktası oldu. Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu yarımadadaki en prestijli projesi, patlayıcı yüklü bir kamyon tarafından havaya uçuruldu.

Ukraynalılar Kerç Köprüsü'ndeki patlamayı doğrudan üstlenmedi ancak 'nefret köprüsü'nün vurulması ülkede kelimenin tam anlamıyla bayram havası estirdi. Büyük bir şok yaşayan Rusya'da ise Putin saldırıdan Ukrayna gizli servisini sorumlu tuttu.

PUTİN: TERÖR EYLEMİ

Kıpkırmızı bir yüzle ekrana çıkan Putin, patlamayı bir 'terör eylemi' olarak niteledi. Rus lider, bugün ise Güvenlik Konseyi'ni topluyor.

Rus medyası tarafından 'yüzyılın inşaatı' olarak övülen köprüden geçen kamyonun rotası bir hayli ilginç. Rus gizli servisi, kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'dan geçtiğini açıkladı.

TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ

24 Şubat'ta başlayan işgal girişiminden bu yana Moskova'da en şahin çıkışları yapan isim olan Dmitry Medvedev, Rusya'nın Kırım'daki saldırıya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Rusya'nın eski lideri Medvedev, 'teröristlerin doğrudan imha edilmesi'ni istedi, "Dünyada bu şekilde kabul edilmektedir, Rusya vatandaşlarının da beklediği budur" dedi.

RUSYA İÇİN FAZLASIYLA GÜLÜNÇ

Moskova'dan gelen açıklamalara Kiev'den sert yanıt geldi.

Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusların Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya'da düzenlediği füze saldırılarına atıfta bulunup "Burada tek bir terörist devlet var ve tüm dünya onun kim olduğunu biliyor" deyip ekledi: "Putin, Ukrayna'yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç."

İLHAK BÖLGESİNDE PATLAMALAR

Birkaç gündür Rus füzelerenin hedefi olan Zaporijya'da gece boyunca da patlama sesleri kesilmedi. Yalnızca Pazar günü Rus füzeleri 14 kişi kişinin ölümüne yol açtı, hayatını kaybedenlerin tümü sivil. Kurtarma ekipleri çok katlı bir binanın enkazını tarıyor, Ukraynalı yetkililer can kaybının artmasını bekliyor.

Zaporijya'daki yerel yetkililer, şehirde yaşayanlardan sığınaklardan ayrılmamalarını talep ediyor. Zaporijya, Rusya'nın düzmece referandumlarla 'resmen' 'ilhak' ettiği dört bölgeden biri.

KİEV'DE ŞİDDETLİ 3 PATLAMA

Nitekim, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli üç patlama duyuldu. Görgü tanıkları, şehir merkezindeki binalardan gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini söylüyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 'Rusya, köprüdeki patlamanın ardından Kırım'a ikmal hatlarını yeniden bağlamak için çaba gösteriyor' başlığıyla yayımladığı haberde, köprünün işgal birlikleri için silah ve asker taşıdığını hatırlatıyor.