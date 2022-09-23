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    • Dünya
    • 23.09.2022 18:06
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    • 23.09.2022 18:06
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    FETÖ'ye bir tokat da Arnavutluk'tan: Okulları kapatıldı

    Fethullahçı Terör Örgütü, Türkiye'nin diplomatik adımlarının ardından dünyanın birçok ülkesinden kovuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin ardından Balkan ülkeleri de teker teker FETÖ'ye kapılarını kapatmaya başladı. Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatıldı. Aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran’daki “Zübeyde Hanım” özel ana okulunun çalışmaları da durduruldu.

    FETÖ’ye bir darbe de Arnavutluk’tan

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıkladı.

    YASALARI ÇİĞNEDİLER
    Rama, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılmasına ilişkin kamuoyunu yanıltan çok sayıda yalan haber çıktığını bildirdi.

    Her kararın ardından farklı bir amaç arandığını belirten Rama, eğitim faaliyeti için izin alınan bir binanın satılıp başka bir yerde açılamayacağını söyledi.

    Rama, "Yasaya göre izin almadan yasal şekilde aranan standartları yerine getirmeden faaliyetleri başka yerde yapmak bir ihlaldir ve yasa lisansın alınmasını öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

    Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de gün içerisinde söz konusu kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulunmuş, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.

    KAPATILMA KARARLARI
    Arnavutluk Bakanlar Kurulu, dün, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.

        Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

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