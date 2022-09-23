FETÖ'ye bir tokat da Arnavutluk'tan: Okulları kapatıldı

Rama, "Yasaya göre izin almadan yasal şekilde aranan standartları yerine getirmeden faaliyetleri başka yerde yapmak bir ihlaldir ve yasa lisansın alınmasını öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de gün içerisinde söz konusu kolejin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulunmuş, öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.