ABD'ye gözdağı! Çin Halk Kurtuluş Ordusu tabikat için Rusya'ya asker gönderiyor





Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.