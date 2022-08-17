Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.08.2022 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2022 22:00
    ABONE OL

    ABD'ye gözdağı! Çin Halk Kurtuluş Ordusu tabikat için Rusya'ya asker gönderiyor

    ABD, Çin ve Tayvan arasında gerilim devam ederken, Çin Savunma Bakanlığı’ndan gelem yeni bir açıklamayla ABD'ye gözdağı verildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak.

    Çin ve Rusya’dan ABD’ye gözdağı

    Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak" denildi.



    ÇİN, TAYVAN VE ABD GERİLİMİ
    7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.



    Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.



        Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki yeni bir ABD Kongre heyeti, önceki gün Tayvan'ı ziyaret etmişti.



        Çin ordusu, bu heyetin ziyaretinin ardından da Ada çevresinde "askeri devriye faaliyeti ve tatbikatlar yürüteceğini" açıklamıştı.



        Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.



            ÇİN'E AİT 21 SAVAŞ UÇAĞI VE 5 GEMİ
            Tayvan Savunma Bakanlığınca, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.



            Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 5'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu ifade edildi.



            Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.
                Metro İstanbul ve yandaş Cumhuriyet’e yargı tokadı
                Haberler Dünya ABD'ye gözdağı! Çin Halk Kurtuluş Ordusu tabikat için Rusya'ya asker gönderiyor
                    SON DAKİKA