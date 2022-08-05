Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası küresel çip krizi tehlikesi: Cep telefonu, bilgisayar, tablet, elektrikli ev aletleri, otomobil...

YÜZDE 63'Ü TAYVAN'DAN

Çip üretiminin merkez üssü konumunda bulunan Tayvan, dünya üretiminin yüzde 63'ünü tek başına gerçekleştiriyor. TSMC, UMC, PSMC, VIS gibi dünyanın en büyük çip üreticilerinin fabrikası Tayvan'da bulunuyor. Apple, AMD, Nvidia, MediaTek gibi teknoloji devlerine çip sağlayan TSMC tek başına dünya çip pazarının yüzde 54'ünü temsil ediyor. Diğer bir Tayvanlı üretici UMC de dünya çip pazarından yüzde 7 pay alıyor. İşte bu büyüklükten dolayı, Tayvan'daki çip üretiminde meydana gelebilecek bir aksama dünya için tehdit oluşturuyor. TSMC'nin Başkanı Mark Liu, bu hafta verdiği bi röportajda, Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi durumunda çip üreticisinin fabrikasının küresel tedarik zincirlerine bağlı olduğu için çalışamayacağını, "Kimse TSMC'yi zorla kontrol edemez. Bir askeri güç veya işgal alırsanız, TSMC fabrikasını çalışmaz hale getirirsiniz" sözleriyle anlattı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya çip krizinin en büyük etkilerini pandemiden hemen sonra hissetmeye başladı. Salgın önlemleri, yangın ve doğal afetler gibi nedenlerle çip üreticilerinin üretiminde yaşanan aksamaların etkileri halen süren çip krizine neden oldu. Yaşanan krizden iletişim, veri hizmetleri, tüketici elektroniği (cep telefonu, bilgisayar, telefon vb.) otomotiv gibi birçok sektör etkilendi. En çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektöründe çip krizi nedeniyle 10 milyon adet araç üretilemedi. Yine cep telefonu, bilgisayar, ekran kartı gibi birçok ürünün tedarikinde aksamalar yaşandı. Tüketiciler aylarca sıra beklemek zorunda kaldı. Öte yandan, telekomünikasyon, iletişim ve endüstriyel alandaki yatırımlar da yavaşladı. Bu kapsamda uzmanlar, Çin-Tayvan gerginliği nedeniyle çip üretiminde yaşanacak olası bir aksamanın küresel tedarik zincirinde büyük bir kırılmaya yol açabileceği konusunda endişe ediyor.