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    • Dünya
    • 04.08.2022 12:48
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    • 04.08.2022 13:57
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    Pasifik'te savaş çanları çalıyor! Tayvan: Çin'in fırlattığı füzeler kara sularımıza düştü

    Son dakika haberleri... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmasının ardından Çin teyakkuza geçti. Askeri müdahale dahil tüm seçeneklerini masada olduğunu söyleyen Çin'in tutumun karşı, geri adım atmyan Pelosi ziyaretini gerçekleşti. Ziyaretin ardından harekete geçen Çin ordusu, adayı ablukaya alan bir tatbikata başladı. Tayvan, 'karasuları' olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, ABD tarafının Tayvan'da giriştiği hamleleri son derece tehlikeli ve aptalca olarak niteledi.

    Pasifik’te savaş çanları çalıyor!

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, Pasifik turu kapsamında yaptığı sürpriz Tayvan ziyareti dün sona erdi. Temsilciler Meclisi Başkanı, Ada'dan ayrılırken Twitter'da paylaştığı mesajında, "Kimsenin kuşkusu olmasın: ABD'nin Tayvan halkına bağlılığı sarsılmaz şekilde sürüyor ve gelecek on yıllarda da sürecek." ifadelerini kullandı.

    ŞEREF MADALYASI VERİLDİ
    Pelosi ile Tayvan lideri Tsai'nin görüşmesinde "demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıktı. Tsai, görüşmede Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü "Çin Cumhuriyeti"nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini tevdi etti.

    ÇİN ZİYARETİ ENGELLEYEMEZ
    Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Pelosi, Pekin yönetiminin ziyaretine verdiği sert tepkilere ilişkin soruya, "Umarım şu açıkça anlaşılmıştır ki Çin Tayvan'ın bazı toplantılara gitmesini, katılmasını önlemeye çalışıyorsa da insanların Tayvan'a gelmesini engelleyemeyeceğini anladı." sözleriyle yanıt verdi.

    ÇİN'DEN KARŞI HAMLE
    Çin Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, Ada çevresinde 'bir dizi askeri tatbikat' düzenleyeceğini duyurmuştu.

    Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

    7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

    Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

        FÜZELER TAYVAN KARASULARINA DÜŞTÜ
        Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiği, hedeflerin başarıyla vurulduğu" belirtildi.

        Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Çin ordusunun öğle saatlerinde ateşlediği çok sayıda Donfeng güdümlü füzesinin Ada'nın kuzeydoğu ve güneybatısındaki bölgelere düştüğü" belirtildi.

        Açıklamada, "Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit ettiği, savunma sistemlerini devreye soktuğu" kaydedildi.

        ÇİN 'İHA'SI KİNMEN ADASI ÜZERİNDE
        Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.

        1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

        Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

        TEK ÇİN İLKESİ İHLAL EDİLDİ
        Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi LİU Shaobin, Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

            ABD Temsilciler Meclis Baalis Nancy Pelosi'nin, Çin'in ciddi tutumunu göz ardı ederek Çin'in Tayvan Bölgesi'ni ziyaret ettiğine dikkat çeken Shaobin, "Bu eylem, 'Tek Çin' ilkesini ciddi bir şekilde ve Çin'in egemenliğini de kötü niyetli bir şekilde ihlal etmiş ve barizce görünen siyasi provokasyonlar gerçekleştirerek Çin halkının güçlü öfkesini ve uluslararası toplumun geniş çapta muhalefetini uyandırmıştır. Bu, bazı ABD'li politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde 'fesat çıkaran kişi' ve ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barışın ve bölgesel istikrarın 'en büyük baltalayıcısı' haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

            TAYVAN ÇİN'İN PARÇASIDIR
            "ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engelleyebileceği hayalinden vazgeçmelidir" diyen Büyükelçi Shaobin, "Tayvan, Çin'in bir parçasıdır. Çin'in tam bir ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmesi kaçınılmazdır ve tarihsel bir gerekliliktir. Biz 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı güçlere veya dış güçlerin müdahale etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. ABD'nin 'Tayvan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçılarını ne şekilde desteklediğinin ve göz yumduğunun hiçbir önemi yok, başarısızlığa mahkum olacağı kesin ve ABD'nin diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğine dair daha çirkin kayıtlar bırakacaktır. Tayvan konusu o zamanlar ülkenin güçsüzlüğünden ve kaotik durumundan ortaya çıkmıştı, ulusal kalkınma bir gerçeklik haline geldikçe çözülecektir" açıklamasını yaptı.

            BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANACAKTIR
            Büyükelçi Shaobin, ABD'nin, Çin'in kalkınmasını ve canlanmasını sabote etme hayali kurmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

            Büyükelçi Shaobin, şunları söyledi:
            Çin, kendi ulusal koşullarına uygun doğru bir kalkınma yolu bulmuştur. Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde 1,4 milyar Çinli, Çin tarzı modernleşmeye doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkenin ve milletin kalkınmasını kendi gücümüzün temeline koyuyoruz, diğer ülkelerle barış içinde bir arada yaşamaya ve kalınmaya hazırız, ancak hiçbir ülkenin Çin'in istikrarını ve kalkınmasını baltalamasına asla izin vermeyeceğiz.

            Tayvan konusunda provokasyonlar yapmak, Çin'in kalkınmasını ve büyümesini geciktirmeye çalışmak ve Çin'in barışçıl ilerleyişini baltalamak tamamen boşunadır ve kaçınılmaz olarak başarısızlıkla sonuçlanacaktır. ABD jeopolitik oyunlarla manipülasyon yapmayı hayal etmemelidir. Barış, istikrar, kalkınma ve kazan-kazan sonuçları aramak, bölge ülkelerinin ortak arzusudur.

                SON DERECE TEHLİKELİ VE APTALLIKTIR
                ABD tarafının Tayvan konusunu bölgesel stratejisine sokması, gerilimi abartarak cepheleşmeyi kışkırtması, bölgesel kalkınma eğilimine ve Asya-Pasifik bölgesindeki insanların beklentilerine aykırı hareket etmesi son derece tehlikelidir ve aptallıktır.

                Tek Çin ilkesi, uluslararası ilişkilerde temel bir norm haline gelmiş ve II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. ABD tarafının yapması gereken şey ise, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini ihlal etmeyi ve 'Tayvan kartını' oynayarak Asya-Pasifik bölgesini sürüklemeyi bir an önce bırakmaktır.

                TOPARK BÜTÜNLÜĞÜNÜ AÇIKÇA İHLAL
                Büyükelçi Shaobin şu ifadeleri kullandı:
                ABD gerçekleri keyfi olarak çarpıtabileceğini hayal etmemelidir. ABD tarafı, Çin tarafının durumu tırmandırdığını iddia ediyor, ancak en temel gerçek, ABD'nin Tayvan konusunda önce Çin'i kışkırtarak Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmesidir.

                ABD tarafı, ABD Meclis Başkanı'nın Tayvan ziyaretinin emsal teşkil ettiğini iddia ediyor, ancak en temel doğruluk, geçmişte yapılan hataların bugün tekrarlanması için bir mazeret olamayacağıdır.

                ABD tarafı kuvvetler ayrılığına göre parlamentoyu bağlayamayacağını iddia diyor, ancak uluslararası hukukun en temel normu ABD'nin kendi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve özellikle önemli politikacıların kendi keyfine göre davranmamasıdır.

                SON DERECE MAKUL, MEŞRU VE DOĞALDIR
                ABD tarafı ayrıca Çin'in yeniden birleşme arayışının Tayvan için bir 'tehdit' olduğunu iddia ediyor, ancak en temel mantık Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Tayvan konusunun tamamen Çin'in içişleri kapsamında olduğudur. Çin tarafının kendi toprak bütünlüğünü koruması ve ülkenin bölünmesine karşı çıkması son derece makul, meşru ve doğaldır.

                BAĞIMSIZLIK ARAYIŞINDA OLMAK ÇIKMAZ SOKAK
                Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı sağlayan anahtarın 'Tek Çin' ilkesi olduğunu, Çin ve ABD'nin barış içinde bir arada yaşamasının gerçek sınırının 3 ortak bildiri olduğunu vurgulamak istiyorum. 'ABD'ye dayanarak bağımsızlık arayışında olmak' bir çıkmaz sokak ve Çin'in kalkınmasını engellemek için Tayvan kartını kullanmak girişimleri başarısızlığa mahkumdur.

                Ülkenin birliği gibi büyük bir ulusal dava karşısında, Çin halkı kötülüklerden korkmamak ve yanılgılara kapılmamak için, yılmamak ve boyun eğmemek için, birlik ve beraberlik sağlamak ve tek yürek olmak için, kararlılıkla ulusal egemenliği ve onuru korumak için büyük iradeye, kararlılığa ve güce sahiptir.

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                Haberler Dünya Pasifik'te savaş çanları çalıyor! Tayvan: Çin'in fırlattığı füzeler kara sularımıza düştü
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