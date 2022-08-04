Pasifik'te savaş çanları çalıyor! Tayvan: Çin'in fırlattığı füzeler kara sularımıza düştü

BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANACAKTIR

Büyükelçi Shaobin, ABD'nin, Çin'in kalkınmasını ve canlanmasını sabote etme hayali kurmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Shaobin, şunları söyledi:

Çin, kendi ulusal koşullarına uygun doğru bir kalkınma yolu bulmuştur. Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde 1,4 milyar Çinli, Çin tarzı modernleşmeye doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkenin ve milletin kalkınmasını kendi gücümüzün temeline koyuyoruz, diğer ülkelerle barış içinde bir arada yaşamaya ve kalınmaya hazırız, ancak hiçbir ülkenin Çin'in istikrarını ve kalkınmasını baltalamasına asla izin vermeyeceğiz.

Tayvan konusunda provokasyonlar yapmak, Çin'in kalkınmasını ve büyümesini geciktirmeye çalışmak ve Çin'in barışçıl ilerleyişini baltalamak tamamen boşunadır ve kaçınılmaz olarak başarısızlıkla sonuçlanacaktır. ABD jeopolitik oyunlarla manipülasyon yapmayı hayal etmemelidir. Barış, istikrar, kalkınma ve kazan-kazan sonuçları aramak, bölge ülkelerinin ortak arzusudur.