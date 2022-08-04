Pasifik'te savaş çanları çalıyor! Tayvan: Çin'in fırlattığı füzeler kara sularımıza düştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, Pasifik turu kapsamında yaptığı sürpriz Tayvan ziyareti dün sona erdi. Temsilciler Meclisi Başkanı, Ada'dan ayrılırken Twitter'da paylaştığı mesajında, "Kimsenin kuşkusu olmasın: ABD'nin Tayvan halkına bağlılığı sarsılmaz şekilde sürüyor ve gelecek on yıllarda da sürecek." ifadelerini kullandı.
ŞEREF MADALYASI VERİLDİ
Pelosi ile Tayvan lideri Tsai'nin görüşmesinde "demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıktı. Tsai, görüşmede Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü "Çin Cumhuriyeti"nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini tevdi etti.
ÇİN ZİYARETİ ENGELLEYEMEZ
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Pelosi, Pekin yönetiminin ziyaretine verdiği sert tepkilere ilişkin soruya, "Umarım şu açıkça anlaşılmıştır ki Çin Tayvan'ın bazı toplantılara gitmesini, katılmasını önlemeye çalışıyorsa da insanların Tayvan'a gelmesini engelleyemeyeceğini anladı." sözleriyle yanıt verdi.
ÇİN'DEN KARŞI HAMLE
Çin Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, Ada çevresinde 'bir dizi askeri tatbikat' düzenleyeceğini duyurmuştu.
Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.
7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.
Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.