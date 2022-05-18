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    • Dünya
    • 18.05.2022 07:18
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    • 18.05.2022 07:25
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    Terör destekçileri İsveç ve Finlandiya'ya 10 maddelik manifesto: Faaliyetlerini durdurun

    Son dakika haberi! Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya’dan teröre karşı ‘ama’sız, ‘fakat’sız mücadele edilmesini ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını isteyecek.

    Terör destekçilerine 10 maddelik manifesto!

    Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerekliliğini vugulayacak.


    Terör örgütü yöneticisi İlham Ahmed, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile..

    Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile 'müttefiklik' ilişkisi kurması için manifesto niteliği taşıyan 10 şartı şöyle:

    1- PKK ve türevlerinin terör örgütü olduğu konsundaki tutumunuzu netleştirin.
    2- Terör örgütünün sözde yöneticilerine parlamentolarınızı, konferans salonlarınızı açmayı durdurun.
    3- YPG'ye, DEAŞ'la mücadele adı altında verilen mali destek kesilsin.
    4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında temas kurmayı bırakın.


    PKK-YPG yandaşları İsveç'te konser kisvesi altında kara propaganda yapıyor.


    5- FETÖ firarilerinin ülkelerinizde yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerini durdurun.
    6- PKK/YPG/KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemlerini hızlandırın.


        PKK'lı Zübeyir Aydar, İsveç'te terör konferansı veriyor.


        7- Müttefiklik ruhu ile bağdaşmayan şekilde Türkiye'nin güvenliğine karşı her türlü faaliyete arka çıkmaktan vazgeçin.
        8- Terörle mücadelede Türkiye ile düzenli istişare ve yakın işbirliğinde kalacak bir mekanizma oluşturmak için karşılıklı inisiyatif alın.
        9- Terör iltisaklı oluşumların ülkenizdeki para trafiğini kesin, banka hesaplarını bloke edin.
        10- STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyet ve fon toplama girişimlerini önleyin.


        'EVLATLARIMIZI İSVEÇ FÜZESİ ŞEHİT ETTİ'
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine itiraz ettiği İsveç, Amerika'yla birlikte geliştirdiği zırh delici özelliği de bulunan AT-4 tanksavar füzelerden binlercesini Suriye'de PKK/YPG'ye gönderdi.

        26 Nisan'da Kuzey Irak'ın Zap Vadisi'nde devam eden "Pençe- Kilit" operasyonu sırasında pusu kuran teröristler, askeri konvoya AT-4 tanksavar füzeleriyle saldırdı. Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz ile Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehit olduğu saldırıda, 3 asker de yaralandı.

        Şehit Sözleşmeli Er Canlı'nın babası Emin Canlı "Teröre destek veren devletlerin bizimle işi yok. Benim oğlum onların silahıyla şehit edildi. Sadece NATO'ya değil, Birleşmiş Milletler'e de alınmamaları lazım" dedi. Anne Zahide Canlı ise, "Bir şehit annesi olarak ellerim onların yakasında olacak" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın babası Sinan Korkmaz'da, "Oğlum, söz konusu ülkelerin teröristlere verdiği silahlarla şehit edildi. Onlar, yıllarca PKK terör örgütünü destekledi, halen de destekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de bu kararının destekçisiyiz" dedi. İsveç'in "DEAŞ'la mücadele için YPG'ye gönderiyoruz" dediği silahlardan onlarcası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, sığınaklarda ele geçirildi.

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