Terör destekçileri İsveç ve Finlandiya'ya 10 maddelik manifesto: Faaliyetlerini durdurun

Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerekliliğini vugulayacak.
Terör örgütü yöneticisi İlham Ahmed, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile..
Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile 'müttefiklik' ilişkisi kurması için manifesto niteliği taşıyan 10 şartı şöyle:
1- PKK ve türevlerinin terör örgütü olduğu konsundaki tutumunuzu netleştirin.
2- Terör örgütünün sözde yöneticilerine parlamentolarınızı, konferans salonlarınızı açmayı durdurun.
3- YPG'ye, DEAŞ'la mücadele adı altında verilen mali destek kesilsin.
4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında temas kurmayı bırakın.
PKK-YPG yandaşları İsveç'te konser kisvesi altında kara propaganda yapıyor.
5- FETÖ firarilerinin ülkelerinizde yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerini durdurun.
6- PKK/YPG/KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemlerini hızlandırın.