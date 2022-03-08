Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Dünya Bankası 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için bir araya geldi.
Ukraynalı müzakereci, "Rusya ile görüşmelerde insani koridorlarla ilgili küçük de olsa ilerleme sağladık." dedi. Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Rus tarafı insani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışmaya başlayacağını umuyor, Ukrayna tarafı bunun güvencesini verdi.
RUSYA ATEŞKES İLAN ETTİ
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.
Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.