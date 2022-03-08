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    • Dünya
    • 08.03.2022 07:21
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    • 08.03.2022 07:40
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Dünya Bankası 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı

    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya tahliyesi Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti. Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı. ABD basınında yer alan habere göre, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için bir araya geldi.

    Ukraynalı müzakereci, "Rusya ile görüşmelerde insani koridorlarla ilgili küçük de olsa ilerleme sağladık." dedi. Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Rus tarafı insani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışmaya başlayacağını umuyor, Ukrayna tarafı bunun güvencesini verdi.

    RUSYA ATEŞKES İLAN ETTİ
    Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

    Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

    Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        06.05: Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu.

        Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

        41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

        Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

        05.55: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine dair umutlu olduğunu belirtti. Kuleba, 'Ukrayna AB'ye katılmaya çok daha yakın' dedi.

        05.38: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.




        RUSYA'DAN UYARI: FİYATI 2 KATINA ÇIKAR

        04.39 Batı Rus petrolüne de yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu olasılık üzerine açıklamalarda bulunan Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşmesinin 'küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağını' belirtti.

        Novak böyle bir senaryoda petrolün fiyatının varil başına 300 dolara çıkarak, 2 kat artabileceğini iddia etti. Uzmanlar bunun küresel ekonomi için kâbus senaryosu olduğunu belirtiyor.04.14 Japonya'dan Ukrayna ile ilgili güvenlik kararı Japonya büyükelçiliği personeli Ukrayna'yı terk ediyor.

        04.10: Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

        Söz konusu desteğin Ukrayna hükümetinin kritik hizmetleri sağlamasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gelecek aylarda Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi ile Ukraynalı mültecileri kabul eden komşu ülkelere yönelik ilave bir destek de hazırladığı bildirildi.


        03.45: Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi'nin, AB Komisyonu'nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

        01.14: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" dedi.

        00.30: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.
        Yayımlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, "Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz." ifadesini kullandı.

        "DÜŞMANIN HİÇBİR İZİ KALMAYACAK"
        Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle." dedi.
        Kendilerini ve ülkelerini "kahramanca" savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

        "MÜZAKERELERDE ISRARCIYIZ"
        Zelenskiy, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

        Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.

        00.20: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Ukrayna'da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" dedi.

        23.58: Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.

        23.47: Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart'tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu. Merkez açıklamasında, sessizlik rejiminin 8 Mart yerel saatle 10.00 itibariyle başlayacağı ve Rusya'nın 44 bin 187'si çocuk olmak üzere 173 bin 773 kişiyi tahliye ettiğini bildirildi.

            23.34: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

            23.16: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.


            22.50: ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya 6 günde, Javelin füzeleri dahil 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirdi.

            Gazetenin haberinde, söz konusu silahların Romanya ve Polonya sınırından başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere, ülkedeki diğer büyük şehirlere kara yoluyla intikal ettirildiği belirtildi.

            Rus kuvvetlerinin, ülkenin diğer bölgeleriyle meşgul olmalarından dolayı mühimmat sevkiyatını hedef alamadığı kaydedilen haberde, söz konusu silah yardımının 6 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekildi.

            Haberde, silah yardımlarının yanı sıra, "siber misyon ekipleri" olarak bilinen ABD Siber Komutanlığına bağlı Doğu Avrupa'daki gizli üslerdeki güçlerin de Rusya'nın dijital saldırılarına ve iletişimine müdahale etme çabası içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

            Söz konusu siber ekiplerinin ve istihbarat yetkililerinin, Rus askeri birimlerinin elektronik uydu fotoğraflarını yakalamaya çalıştığı, onları nasıl toplandıklarına dair ipuçlarından arındırarak bir veya iki saat içinde Ukrayna askeri birimlerine iletmek için yarıştığı kaydedildi.

            Haberde ayrıca, Rus askeri konvoyuna karşı Ukrayna ordusunun Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını da başarılı şekilde kullandığına değinilerek, bütün bunların Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini etkili şekilde yavaşlattığına dikkat çekildi.

            ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, 4 Mart'ta basına verdiği kapalı brifingde, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya sağlanmasına onay verilen, aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 350 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin 240 milyon dolarlık kısmının Ukrayna'ya sokulduğunu ve teslim edildiğini açıklamıştı.

            Üst düzey yetkili, yardım eden ülkeler ve verdikleri silahlarla ilgili detay paylaşmamıştı.

            22.39: Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

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            Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Dünya Bankası 723 milyon dolarlık kredi ve hibeyi onayladı
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