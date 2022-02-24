SON DAKİKA: AB ve NATO'dan ortak açıklama: Rusya'dan hesap soracağız! Mülteci almaya hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan son gelişmeler sonrası kameralar karşısına geçti.
GÖÇ KRİZİNE HAZIRLANDIK
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen burada yaptığı açıklamada, "En iyisini umuyoruz ama en kötüsüne de hazırlıklı olduk. Kendimizi siber alanda kuvvetlendirdik. Potansiyel göç krizine de hazırlandık. sınırdaki devletler acil durum planlarını devreye soktu, mültecileri ağırlayabilirler. Yurtdışından gelenler için insani destek sağlıyoruz. Finansal desteği de arttıracağız Ukrayna'ya. Umuyoruz ki olabildiğince az mülteci olacak ama hazırız, her yere de gelebilirler." ifadelerini kullandı.
SORUMLU OLAN BİR ÜLKE VAR, O DA RUSYA
Stoltenberg ise yaşanan krizle ilgili net konuştu ve "Burada sorumlu olan bir ülke var, o da Rusya'dır. Diplomasi yolunu önerdik. En kötü ihtimale de hazırlandık, şu anda bunu yaşıyoruz" dedi.