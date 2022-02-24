SON DAKİKA: AB ve NATO'dan ortak açıklama: Rusya'dan hesap soracağız! Mülteci almaya hazırız





SORUMLU OLAN BİR ÜLKE VAR, O DA RUSYA

Stoltenberg ise yaşanan krizle ilgili net konuştu ve "Burada sorumlu olan bir ülke var, o da Rusya'dır. Diplomasi yolunu önerdik. En kötü ihtimale de hazırlandık, şu anda bunu yaşıyoruz" dedi.