Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Binance'ın patronu CZ lakaplı Changpeng Zhao'nun poker masasından 96 milyar dolara yolculuğu

    Kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, 96 milyar dolar servetle dünyanın en zenginleri listesinde 11. sıraya çıktı. Hamburgercide çalışan Zhao’nun milyarderliğe uzanan başarı hikayesi ise poker masasında başladı.

    Poker masasından 96 milyar dolara

    Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın patronu CZ lakaplı Changpeng Zhao'nun (44) serveti 96 milyar dolara çıktı. Dünyanın en zenginleri listesine 11. sıradan giriş yaptı. Zhao, Mark Zuckerberg, Larry Page ve Sergey Brin'e yaklaştı. Zhao'nun başarı hikayesi hayranlık uyandırdı. Çin'de doğan CZ, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada'ya sürgüne gitti. Hamburgercide çalıştığı sırada yazılımla ilgilenmeye başladı. Babasının yönlendirmesiyle bilgisayar bilimleri okudu. Tokyo ve New York'ta finans alanında çalıştı. Kripto macerası ise 2013'te BTC China CEO'su Bobby Lee ve yatırımcı Ron Cao ile bir poker oyunu sırasında başladı. Bu iki ismin cesaretlendirmesiyle apartmanını satıp servetinin yüzde 10'unu Bitcoin'e yatırdı. 2017 yılında Binance'ı kurdu. Hızla kripto para dünyasının devleri arasına girmeyi başardı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB’nin ihmalkarlığı engelli vatandaşı bezdirdi!
    Haberler Dünya Binance'ın patronu CZ lakaplı Changpeng Zhao'nun poker masasından 96 milyar dolara yolculuğu
        SON DAKİKA