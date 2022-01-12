Binance'ın patronu CZ lakaplı Changpeng Zhao'nun poker masasından 96 milyar dolara yolculuğu

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın patronu CZ lakaplı Changpeng Zhao'nun (44) serveti 96 milyar dolara çıktı. Dünyanın en zenginleri listesine 11. sıradan giriş yaptı. Zhao, Mark Zuckerberg, Larry Page ve Sergey Brin'e yaklaştı. Zhao'nun başarı hikayesi hayranlık uyandırdı. Çin'de doğan CZ, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada'ya sürgüne gitti. Hamburgercide çalıştığı sırada yazılımla ilgilenmeye başladı. Babasının yönlendirmesiyle bilgisayar bilimleri okudu. Tokyo ve New York'ta finans alanında çalıştı. Kripto macerası ise 2013'te BTC China CEO'su Bobby Lee ve yatırımcı Ron Cao ile bir poker oyunu sırasında başladı. Bu iki ismin cesaretlendirmesiyle apartmanını satıp servetinin yüzde 10'unu Bitcoin'e yatırdı. 2017 yılında Binance'ı kurdu. Hızla kripto para dünyasının devleri arasına girmeyi başardı.