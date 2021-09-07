Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban geçiş hükümetini açıkladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.
Mücahid, Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.
Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi
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Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:
"İçişleri Bakanlığı vekilliği"- Siraceddin Hakani
"Dışişleri Bakanlığı vekilliği" - Emirhan Muttaki
"Savunma Bakanlığı vekilliği" - Muhammed Yakub Mücahid
Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.
BAŞBAKAN BELLİ OLDU
Sözcü Mücahid'in açıklamalarına göre, Hassan Akhund Başbakan, Molla Baradar Başbakan Yardımcısı, Saraceddin Hakkani İçişleri Bakanı olarak görev alacak. Molla Yakup, Afganistan Savunma Bakanlığı görevini yürütecek.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.