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    Afganistan'da Taliban tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi

    Afganistan'da Taliban tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı. Taliban'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentini ele geçirdi.

    Taliban Kabil’de

    Afganistan'da Taliban tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı. Taliban'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentini ele geçirdi.

    Kentin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildi belirtildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise "Müzakerelere başlanacak" açıklaması yaptı. Ancak bu açıklamanın Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği ortaya çıktı. Bu arada ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğini boşattığı belirtildi.

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