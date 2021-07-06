Hafter anlaşmaya uymayıca Libya ordusu: Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceğiz

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah yaptığı açıklamada, Libya ordusu ile Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin bulunduğu 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Hafter milislerinin anlaşmaya uymadığını ifade etti.
Dırah, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin yolun kendilerine ait tarafını kapatmasına rağmen Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceklerini belirtti.
Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin çekilmesi için mühlet tanımak adına yolun kendilerine ait tarafını açtıklarını dile getiren Dırah, şunları kaydetti:
"Hafter milislerinin anlaşmayı uygulaması için iki haftadan fazla bir süre geçmesinin ardından kendi tarafımızdan yolu kapatmayı düşündük. Ancak Başkomutan Muhammed el-Menfi ile Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Beytülmal'in istişareleri sonucu askeri komiteyle iletişime geçilip konu incelenene kadar yolun açık kalmasına karar verildi."
Dırah ayrıca "Hafter milisleri paralı askerleri geri çekmeden yolu açarsa bizim tarafımızdan yol kapatılacak ve paralı askerler geri çekilene kadar da açılmayacak." ifadelerini kullandı.
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