Hafter anlaşmaya uymayıca Libya ordusu: Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceğiz

Dırah, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin yolun kendilerine ait tarafını kapatmasına rağmen Misrata-Sirte sahil yolunu açık tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin çekilmesi için mühlet tanımak adına yolun kendilerine ait tarafını açtıklarını dile getiren Dırah, şunları kaydetti:

"Hafter milislerinin anlaşmayı uygulaması için iki haftadan fazla bir süre geçmesinin ardından kendi tarafımızdan yolu kapatmayı düşündük. Ancak Başkomutan Muhammed el-Menfi ile Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Beytülmal'in istişareleri sonucu askeri komiteyle iletişime geçilip konu incelenene kadar yolun açık kalmasına karar verildi."