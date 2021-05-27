Önce İsrail bayrağı ardından fişleme! Avusturya'da Müslüman düşmanı partiden yeni skandal

O KURULUŞLARI TEK TEK İFŞA ETTİLER

Dokümantasyon Merkezi tarafından Viyana Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmada, harita üzerinde Müslümanlara ait cami, eğitim kurumu gibi çeşitli kuruluşlar işaretlenerek bu kurumların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi çeşitli bilgiler paylaşılıyor.

Ayrıca ülkede Müslüman Türklere ait 3 çatı derneğine yönelik yapılan araştırma da tanıtıldı.