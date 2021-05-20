İsrail basını, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.





İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.



HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı. Hamas yetkilileri, ateşkesin yerel saatle bu gece 02:00'de başlayacağını doğruladı.



"İŞGAL, FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SALDIRILARININ ÖNÜNDE DURAMADI VE KAÇTI"

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyurulan ateşkese ilişkin İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Hamas Sözcüsü Kanu, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.