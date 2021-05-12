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    • Dünya
    • 13.05.2021 01:45
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    • 13.05.2021 01:59
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    İsrail ile 'ateşkes' önerisini reddetti: "ız için savaşıyoruz"

    , terör devleti İsrail ile 'ateşkes' önerisini kesin bir dille reddetti. 'ndan yapılan açıklamada, “Biz kesin bir şekilde ateşkes görüşmelerini reddediyoruz. ız için savaşıyoruz. Barış arayanlar şimdiye kadar neredeydiniz?" ifadelerine yer verildi.

    AJANSLAR
    Kassam Tugayları ateşkes önerisini reddetti!

    İşgaci terör devleti İsrail'in hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi.



    TEL AVIV'E HAMAS İLE ATEŞKES YAPIN ÇAĞRISI
    Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu.

    Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Moskova'nın ateşkes önerisini geri çevirdiği konusunda kabine üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi. Söz konusu toplantıda İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması talimatı verilmişti.

    KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA: PEYGAMBER MİRASI AKSAMIZ İÇİN SAVAŞIYORUZ

    Kassam Tugayları ateşkes önerilerini kesin bir dille reddetti.



    Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Biz kesin bir şekilde ateşkes görüşmelerini reddediyoruz. Peygamber mirâsı Aksâmız için savaşıyoruz. Barış arayanlar şimdiye kadar neredeydiniz?! Neden şimdi, yoksa füzelerimiz size de mi acı verdi?! Yoksa füzelerimizi bu şekilde etkili beklemiyor muydunuz?!'' ifadeleri kullanıldı.

        İSRAİL'İN SAVUNMA BAKANI BENNY GANTZ'I KORKU SARDI
        Times of Israel'de yer alan habere göre Gantz, sokaklardaki şiddet olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Bam Yat, Acre, Lid ve diğer kentlerde bu gece meydana gelen olayları "şok edici" ve "mide bulandırıcı" olarak niteleyen Gantz'ın, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." uyarısında bulunduğu aktarıldı.
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        Haberler Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail ile 'ateşkes' önerisini reddetti: "Peygamber mirâsı Aksâmız için savaşıyoruz"