



Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Biz kesin bir şekilde ateşkes görüşmelerini reddediyoruz. Peygamber mirâsı Aksâmız için savaşıyoruz. Barış arayanlar şimdiye kadar neredeydiniz?! Neden şimdi, yoksa füzelerimiz size de mi acı verdi?! Yoksa füzelerimizi bu şekilde etkili beklemiyor muydunuz?!'' ifadeleri kullanıldı.