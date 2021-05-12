Abbas, ABD ve İsrail'e hitaben, "Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filistin yönetimi olarak ABD ile iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Abbas, "Kudüs, Arap ve İslam'ın olarak kalacaktır. Kudüs'ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor." ifadelerini kullandı.