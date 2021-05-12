Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz." dedi.
Abbas, "İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı." ifadelerini kullandı.
İsrail'in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini arttırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu kaydetti.