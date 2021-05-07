



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'e çok sert tepki gösterdi.



İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;



Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir.

Yeter artık! Bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır.

UMED'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Müslümanların ilk kıblesi ve son peygamber Hz. Muhammed'in (SAV) miraç durağı olan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarını nefretle kınıyoruz.



Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan Anadolu Ajansı'nın Ortadoğu Editörü ve UMED Ortadoğu Temsilcisi Turgut Alp Poyraz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



İsrail polisinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırması, gazetecileri de açıkça hedef alması barbarlıktır, ahlaksızlıktır, terördür.





Dünya kamuoyunun gerçeği görmesini, öğrenmesini engellemek için gazetecileri faşizanca sansürlemek için hedef alan İsrail' i UMED olarak kınıyor, uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kalemini, fikrini ve yüreğini siyonizm ve emperyalizmin kullanımına açmadığı için hedef alınan gazeteci kardeşlerimize birkez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)