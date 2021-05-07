Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Akın, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile Fransa'da başörtüsünün gündem konusu olmasını, tartışılmasını şaşkınlıkla izleyen gazeteciler var." ifadesini kullandı.

KAMUDAKİ YASAK ÖZEL ŞİRKETLERE DE YANSIYOR

Akın, Fransa'da başörtülü olarak öncelikle eğitim alanında zorluk yaşadıklarını, lisede devlet okullarında başörtüsü takmanın yasak olduğunu belirtti. "Sadece kamu şirketlerinde başörtüsü takma yasağı olmasına rağmen birçok özel şirket de başörtülü kadınları işe almıyor. Tamamen Fransa'da başörtüsüne dair kötü bir algı oluşturulduğu için." diye konuşan Duygu Akın, Fransız medyasında başörtülü kadınlar hakkında sürekli ciddi iddialarda bulunulduğunu ancak asla başörtülü kadınlara söz hakkı verilmediğini vurguladı.

Akın, "Arkadaşlarımla beraber kendi söz hakkımızı kendimiz arıyoruz, kendimiz alıyoruz." dedi.