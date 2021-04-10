Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesi ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, yakın zamanda göreve gelen Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağını belirtti.
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Başkan el-Menfi tarafından başkent Trablus'taki devlet konuk sarayında düzenlenen törenle kabul edildi ve Libyalı lidere güven mektubunu sundu.
LİBYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Menfi, Büyükelçi Yılmaz ile görüşmesinde, yeni Türk Büyükelçisini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine, kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine" vurgu yaptı.
Açıklamada, Menfi'nin, "Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdiği" belirtildi.
Menfi ayrıca, Türk şirketlerinin, ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerini tamamlamak için tekrar geri dönmesini ve yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.