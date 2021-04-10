



BAŞBAKAN DİBEYBE YARIN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Menfi ayrıca, yarın "üst düzey bir hükümet heyetinin, karşılıklı anlaşmaları ele almak, tartışmak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için" iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Libya hükümet kaynaklarına göre de, ziyarette, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesinden bazı bakanlar bulunacak.

Öte yandan Büyükelçi Yılmaz, güven mektubunu sunduğu görüşmede Menfi'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Libya halkı için istikrar, ilerleme ve refah dileklerini iletti.

Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte Libya'yı güvenlik ve istikrara kavuşması için desteklediği gibi, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına da desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.