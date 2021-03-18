SON DAKİKA: Dünya basınında HDP'ye kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Kapatma davasıyla ilgili iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.
İşte dünya basınında HDP'ye kapatma davası haberleri:
FRANSIZ BASINI: HDP TERÖRİSTLERLE BAĞLARINI REDDEDİYOR
Fransa merkezli France 24 internet sitesi, terör örgütleriyle HDP'nin ilişkisini görmezden gelerek, davayı "siyasi darbe" olarak nitelendirmeye çalıştı.
PKK'nın siyasi uzantısı olarak tasvir edildiği belirtilen HDP için "Ancak militanlarla resmi bağlarını kesin bir şekilde reddediyorlar." ifadesi kullanıldı.
HDP'YE KAPATMA DAVASI İNGİLİZ BASININDA
İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, haberi "Türk savcı, ülkenin en yüksek mahkemesinden muhalefet partisini yasaklamasını istedi." şeklinde duyurdu.
Son yıllarda, birçok HDP'li milletvekilinin soruşturma geçirdiği anımsatıldı. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın, Türkiye'nin müttefikleri ABD ve Avrupa Birliği dahil Batı tarafından terör örgütü olarak tanındığı kaydedildi.
AP: HDP TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAKLA SUÇLANIYOR
ABD merkezli Associated Press haber ajansı, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekiliğinin düşürüldüğünü, partisine de kapatma davası açıldığını aktardı.
Gergerlioğlu'nun, "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Haberde, "Bu arada Yargıtay savcısı, HDP'nin kapatılması için Türkiye'nin en yüksek mahkemesine dava açtı." denildi.
HDP'nin, PKK ve PKK bağlantılı örgütlerle birlikte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü bozmak ve yok etmekle suçlandığı bilgisi paylaşıldı.