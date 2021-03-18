SON DAKİKA: Dünya basınında HDP'ye kapatma davası

HDP'YE KAPATMA DAVASI İNGİLİZ BASININDA

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, haberi "Türk savcı, ülkenin en yüksek mahkemesinden muhalefet partisini yasaklamasını istedi." şeklinde duyurdu.

Son yıllarda, birçok HDP'li milletvekilinin soruşturma geçirdiği anımsatıldı. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın, Türkiye'nin müttefikleri ABD ve Avrupa Birliği dahil Batı tarafından terör örgütü olarak tanındığı kaydedildi.