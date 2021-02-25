"TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNMESİ MÜMKÜN"

"Bence Türkiye bu konuda kötü bir tercih yaptı. Böyle bir zorunluluk yoktu, başka seçenekler vardı. Talihsiz bir karar. Türkiye'nin S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartılmasını destekliyorum. Tabii ki Türkiye istediği silah ve savunma sistemini alma hakkına sahip. Ama hiçbirimiz S-400 ve F-35'leri aynı bölgede kullanarak teknoloji kaybetme riskine giremeyiz. Yine de hem teknolojiyi koruyarak hem de birbirimizin kararlarına saygı göstererek bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum."