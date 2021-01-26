15 Temmuz'da gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Blinken, bombalanan Meclis'i ziyaret etmişti. Blinken, "Ziyaretime meclisi ziyaret ederek başladım çünkü darbecilerin hava saldırısının etkisini ve verdikleri zararı görmek istedim. Çok duygu dolu bir deneyimdi. Benim için duygu doluydu çünkü ben de bizim Kongre'de 6 yıl görev aldım ve Türkiye'nin demokrasisinin kalbine olan bu saldırı gerçekten beni etkiledi. Dünya genelindeki insanların bu saldırının Türkiye'deki demokrasinin kalbine bir hançer olduğunu bilmesi gerekiyor. Neyse ki darbe girişimi başarısız oldu ve bizim de Türkiye ile olan ortaklığımız daha da güçlenmeli" demişti.

ESKİ TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR