Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" terörist kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.
KENDİ ŞİRKETİNİN AMACINA UYGUNMUŞ
Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade etti.
Clinton yaptığı açıklamada "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." dedi.