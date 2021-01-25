Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.01.2021 06:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 06:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ABD'de 'ın kızından YPG/PKK'ya skandal destek: Teröristlerin dizisini çekecek

    Son dakika haberi! Eski ABD Dışişleri Bakanı ile kızı 'ın prodüksiyon şirketinin, 'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

    AA
    takvim.com.tr
    Hillary Clinton'ın kızından terör örgütüne skandal destek

    Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" terörist kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.



    KENDİ ŞİRKETİNİN AMACINA UYGUNMUŞ
    Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade etti.

    Clinton yaptığı açıklamada "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." dedi.

        ARALIK 2020'DE KURULMUŞTU
        Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.


        BATI MEDYASINDAN SKANDAL DESTEK
        Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

        İŞTE PKK'NIN İĞRENÇ YÜZÜ! TECAVÜZ ETTİKLERİ 5 KADINA BOMBALI İNFAZ!
        Eli kanlı terör örgütü PKK'nın iğrenç yüzü her gün yeni bir haberle daha da ortaya çıkıyor. Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK elebaşlarından Hülya Eroğlu'nun mide bulandıran infazı terörist itirafları ile ortaya çıkmıştı. Eroğlu'nun kendisine tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın teröristi üzerlerine el bombası atarak infaz ettiğini teslim olan kadın terörist itiraf etmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de Hillary Clinton'ın kızından YPG/PKK'ya skandal destek: Teröristlerin dizisini çekecek