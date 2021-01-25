

BATI MEDYASINDAN SKANDAL DESTEK

Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

İŞTE PKK'NIN İĞRENÇ YÜZÜ! TECAVÜZ ETTİKLERİ 5 KADINA BOMBALI İNFAZ!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın iğrenç yüzü her gün yeni bir haberle daha da ortaya çıkıyor. Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK elebaşlarından Hülya Eroğlu'nun mide bulandıran infazı terörist itirafları ile ortaya çıkmıştı. Eroğlu'nun kendisine tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın teröristi üzerlerine el bombası atarak infaz ettiğini teslim olan kadın terörist itiraf etmişti.