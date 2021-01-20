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    • 20.01.2021 14:44
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    SON DAKİKA: Pfizer–BioNTech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olacak mı?

    Son dakika haberine göre, laboratuvar çalışmaları, Pfizer ile Türk bilim insanları ve 'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech firması tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ’de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    Yeni mutasyona karşı etkili olacak mı?

    Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken aşı çalışmaları da insanlığa umut oluyor.

    Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Birleşik Krallık'tan geldi.


    MUTASYONA KARŞI ETKİLİ OLACAK
    BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olacak.

    10 MUTASYON ÜZERİNDE İNCELEME
    Denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta ABD'li ilaç üretici üreticisi tarafından yayınlananlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor.

    Pfizer, geçen haftanın başında benzer bir laboratuvar çalışmasının, aşının, B117'nini yüksek derecede bulaşıcı olmasına neden başak proteinindeki N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

    Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantta meydana gelen 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

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