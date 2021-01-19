Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan ABD Başkanı seçilen Joe Biden, duygusal bir konuşma yaptı.
"KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.
TÖRENE KATILACAK
Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.