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    • Dünya
    • 19.01.2021 23:55
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    • 19.01.2021 23:55
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    Başkanı seçilen yemin töreni öncesi DC'ye geldi!

    Başkanı seçilen , yarınki yemin töreni için başkent 'a geldi. yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

    AA
    Biden Washington'a geldi!

    Başkente hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulunan ABD Başkanı seçilen Joe Biden, duygusal bir konuşma yaptı.



    "KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
    Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti." dedi.



    TÖRENE KATILACAK
    Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.



    TÖRENLE BAŞKANLIĞI DEVRALACAK
    Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.
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    Haberler Dünya ABD Başkanı seçilen Joe Biden yemin töreni öncesi Washington DC'ye geldi!