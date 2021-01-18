



Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları olduklarını bildirilmişti.

EMNİYET TEŞKİLATLARINDA İÇ SORUŞTURMA

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak.