Videoda Donald Trump Jr.'ın kız arkadaşı Guilfoyle bir yandan dans ederken bir yandan da yayını izleyenlere "Doğru olanı yapacak cesaretiniz olsun. Savaşın!" dedi.

Kongre baskınından sonra hakkında 'azil' tartışmaları başlayan Donald Trump ve ABD yönetiminde önemli görevler verdiği aile üyeleriyle ilgili öfke bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra arttı.