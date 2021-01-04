Yer istasyonları ve diğer altyapı çıkınca, tane fiyatı daha da düşüyor. İngiltere, "Bunu alırsak, ABD'ye Protector için ödeyeceğimiz paranın onda birini öderiz" derken, Bayraktar TB2'nin tek dezavantajının, uydu kontrolü henüz olmadığı için 150 kilometrelik kısa menzili olduğu belirtiliyor.