Azerbaycan'ın havada süzülen insansız hava araçlarının çektiği videolar, Ermeni askerlerinin tespit edildiği yerde hedef alındığını gösteriyordu. İHA'lar aynı zamanda keşif operasyonlarında da kullanıldı Ermenistan'ın mağlubiyetine yardımcı oldu.

İHA TEHDİDİ TEKNOLOJİK AÇIDAN DAHA GELİŞMİŞ

Ordumuzun çeşitli tiplerde çok sayıda insansız hava aracı var ancak yine de gelişmiş insansız hava araçları tehdidiyle karşı karşıya. Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor.