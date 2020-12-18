Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.12.2020 00:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2020 00:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'ın 'da döşediği ın patlaması sonucu bir Rus subayı öldü!

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'ın Şuşa bölgesinde temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu. Yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

    AA
    Karabağ'da Rus subayı mayına bastı

    'ın 'da döşediği ın patlaması sonucu bir Rus subayı öldü.

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.

    HASTANEYE KALDIRILDIĞI ESNADA YAŞAMINI YİTİRDİ
    Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

    Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

    Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü!