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    • 01.12.2020 21:09
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    ’in insansız Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı!

    Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in Chang'e-5 nın ayın yüzeyine başarıyla indiğini açıkladı. Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke konumuna ulaşacak

    Çin'in uzay aracı Ay'a indi

    Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in uzay programı kapsamında Ay'a gönderilen Chang'e-5 insansız nın Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

    Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

    ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK
    Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.

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    Haberler Dünya Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı!