Buradaki adım Almanya'nın da Türkiye'ye diş göstermesi olarak gösteriliyor. Böyle bir hasmane tutumda bulunuyorlarsa, hasmane pozisyona yaklaştıklarını gösterir. Sayın Merkel'den aldıkları bir direktif de vardır burada. Geminin aranmasında Türkiye'nin korkusunun olmadığı ortadadır ama Libya'da süreç siyasi barışa giderken, yeni bir yönetim ve seçim dönemi saptanmışken yapılan abesle iştigaldir. Tamamen siyasi bir adımdır.

Yunan tarafı Türkiye'den bir kıymık koparırım diye hareket ediyor. Alman tarafı Türkiye'ye yaklaşan AB zirvesi öncesi mesaj veriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tavizkar bir pozisyona geçmesini istiyor. Her ikisi de sonuçları itibari ile hukuksuzluktur.