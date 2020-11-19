





TERÖRİSTLER PANİK İÇİNDE

Kuzey Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye kırsalındaki Gara Dağı, Zap Vadisi, sınır hattındaki Haftanin ve Metina'da son bir ay içerisinde 17 köy ve mezrada terör örgütü PKK'nın işgalinden dolayı can güvenlikleri nedeniyle köylerini terk etti. Irak Bölgesel Kürt yönetimi ise kendi sorumluluklarında olan köy ve mezraların bulunduğu yerlere binlerce peşmerge gücü gönderip kalıcı karakol ve üs bölgeleri kurdu. Teröristlere yönelik kapsamlı bir harekat hazırlığı içerisinde olması da ağır darbe yiyen PKK elebaşlarını panikletti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN