Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan, hak, alaka ve menfaatlerini hedef alan şer ittifakının üyeleri yeni provokasyonlara imza atmaktan geri durmuyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve Fransa'nın oluşturduğu şer ittifakı çetesi, Türkiye'nin tüm iyi niyet göstergesine rağmen, bölgeyi gerecek askeri adımların her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak İsrail ve Güney Kıbrıs bölgeyi geren üç günlük bir hava tatbikatına imza attı. Limasol ile Paphos arasında gerçekleştirilen provokatif tatbikata İsrail F-15 ve F-16'larının dışında F-35 savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi.

