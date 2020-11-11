Ertuğrul Gazi Gemisi'nin geliş tarihi belli oldu! Türkiye'den enerjide yeni hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılının ilk 9 aylık dönemindeki enerji üretimiyle ilgili detayları açıkladı. Dönmez, "2020'nin ilk dokuz ayında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiştir." dedi.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

2020'nin ilk dokuz ayında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 34'ü kömürden, yüzde 19'u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir.

2000'li yıllarda 12 bin megavat seviyelerinde olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 2020 Eylül sonunda yaklaşık 47 bin megavata ulaşmış olup, toplam kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur.

Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir.

170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak.

Modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak.

Karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında 2020'nin ilk dokuz ayında 3'ü denizde 73'ü karada olmak üzere 76 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup, yaklaşık 186 bin metre sondaj yapılmıştır.

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