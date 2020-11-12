SİHA ZAFERİ

Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. David Hambling imzalı yazıda, başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek "En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu" denildi.



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