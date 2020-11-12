Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.11.2020 07:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 07:49
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başbakanı Paşinyan'ın ABD elçiliğinde olabileceği iddia edildi

    Son dakika haberine göre, ’da 44 günde Azerbaycan’ın zaferiyle biten savaşın ardından bölgede yeni bir harita ortaya çıktı. ’ı ayaklandıran ateşkes anlaşması ise adeta bir tsunamiye dönüştü. Haftalarca resmi televizyonun zafer haberiyle uyutulan ve yenilgi anlaşmasının duyurulmasıyla çılgına dönen Ermeniler, başkent Erivan'ı savaş alanına çevirdi. Öte yandan Paşinyan'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Bir iddiaya göre, Paşinyan'ın binasındaki sığınakta saklandığı iddia edildi. Başka bir iddiaya göre ise Ermenistan basını Paşinyan'ın ABD elçiliğinde de olabileceğini öne sürdü.

    Paşinyan'la ilgili bomba iddia!

    Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a Dağlık Karabağ bölgesinde tarihi hezimet yaşattı. Ermenistan yenilgi sonrası adeta karıştı. Protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti.




    Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.

    ATEŞKES TSUNAMİYE DÖNÜŞTÜ
    Dağlık Karabağ'da 44 günde Azerbaycan'ın zaferiyle biten savaşın ardından bölgede yeni bir harita ortaya çıktı. Ermenistan'ı ayaklandıran ateşkes anlaşması ise adeta bir tsunamiye dönüştü.


    Haftalarca resmi televizyonun zafer haberiyle uyutulan ve yenilgi anlaşmasının duyurulmasıyla çılgına dönen Ermeniler, başkent Erivan'ı savaş alanına çevirdi.


    Meclis ve hükümet binalarını basan, meclis başkanını linç eden öfkeli kalabalıklar dün de 17 siyasi partinin başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği protestoya katıldı. Polis, öfkeli kalabalığı engelleyemedi.


    Paşinyan'a yönelik en ağır açıklamayı Rusya'nın resmi televizyon kanalı Russia Today'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yaptı




    Simonyan "Cehennemde yan canavar! Şu anda Erivan'da ve benim evimin mutfağında neredeyse böyle bir ruh hali hüküm sürüyor" ifadelerini kullandı.

    SİHA ZAFERİ
    Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. David Hambling imzalı yazıda, başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek "En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ABD elçiliğinde olabileceği iddia edildi