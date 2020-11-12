Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a Dağlık Karabağ bölgesinde tarihi hezimet yaşattı. Ermenistan yenilgi sonrası adeta karıştı. Protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.
ATEŞKES TSUNAMİYE DÖNÜŞTÜ
Dağlık Karabağ'da 44 günde Azerbaycan'ın zaferiyle biten savaşın ardından bölgede yeni bir harita ortaya çıktı. Ermenistan'ı ayaklandıran ateşkes anlaşması ise adeta bir tsunamiye dönüştü.
Haftalarca resmi televizyonun zafer haberiyle uyutulan ve yenilgi anlaşmasının duyurulmasıyla çılgına dönen Ermeniler, başkent Erivan'ı savaş alanına çevirdi.
Meclis ve hükümet binalarını basan, meclis başkanını linç eden öfkeli kalabalıklar dün de 17 siyasi partinin başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği protestoya katıldı. Polis, öfkeli kalabalığı engelleyemedi.
Paşinyan'a yönelik en ağır açıklamayı Rusya'nın resmi televizyon kanalı Russia Today'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yaptı
Simonyan "Cehennemde yan canavar! Şu anda Erivan'da ve benim evimin mutfağında neredeyse böyle bir ruh hali hüküm sürüyor" ifadelerini kullandı.
SİHA ZAFERİ
Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. David Hambling imzalı yazıda, başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek "En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu" denildi.