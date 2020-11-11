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    • 11.11.2020 09:03
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    SON DAKİKA: Rus barış güçlerinden Karabağ'a ikinci sevkiyat: Gece boyu devam etti

    Son dakika haberine göre, , ve arasında imzalanan anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin gece boyu Karabağ'a sevkiyatı sürdü.

    DHA
    Karabağ'a ikinci sevkiyat

    , ve arasında imzalanan anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'a sevkiyatı gece boyu devam etti. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerine ait 12 Il-76 tipi uçağının gece Ermenistan'a indiği, oradan da 250 kilometre uzaklıktaki Karabağ'a konuşlandığı kaydedildi.



    1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış güçlerinin 'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini ifade ederek,"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak" diye konuşmuştu.

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