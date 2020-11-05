"ABD Başkanı seçimlerde dürüstlük çağrısı yaparken, Twitter tarafından sansürleniyor."

Trump, Biden'ın tüm eyaletlerde hile yaptığını ve mahkemeye vereceğini söylediği tweetini paylaşan bir kullanıcı, "Twitter, Başkanı sansürlüyor. Bu bitmeli!!!" diye tepki gösterdi.

BU İLK DEĞİL! DEVAMLI SANSÜRLENİYOR...

Yüksek Mahkemenin Pensilvanya'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım'a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, "Yüksek Mahkemenin, Pensilvanya'daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Twitter, söz konusu paylaşıma, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.