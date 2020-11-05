Son dakika haberine göre, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı sansürlemeyi başka boyuta taşıdı. Artık rakibi Biden'ı açıkça destekleyen Twitter yönetimi, Trump'ın tweetini yanıtladı.
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YOK BÖYLE SALDIRI!
Dünyanın en büyük sosyal ağı Twitter, Donald Trump'ın, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacaktır!" tweetine "Bazı oyların yine de sayılması gerekebilir" diyerek cevap verdi. ABD Başkanı seçimlerde dürüstlük çağrısı yaparken, Twitter'ın onun paylaşımlarını kısıtlaması kullanıcılar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.
İŞTE AMERİKALILARDAN GELEN TEPKİLER
"Eğer Twitter Trump'ı bir kez daha sansürlerse çığlık atacağım"
"Trump'ı sansürleyen Twitter, tweet atıldıktan 1-2 dakika içinde yanlış içerik olduğuna nasıl karar verebiliyor?"
"ABD Başkanı seçimlerde dürüstlük çağrısı yaparken, Twitter tarafından sansürleniyor."
Trump, Biden'ın tüm eyaletlerde hile yaptığını ve mahkemeye vereceğini söylediği tweetini paylaşan bir kullanıcı, "Twitter, Başkanı sansürlüyor. Bu bitmeli!!!" diye tepki gösterdi.
BU İLK DEĞİL! DEVAMLI SANSÜRLENİYOR...
Yüksek Mahkemenin Pensilvanya'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım'a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, "Yüksek Mahkemenin, Pensilvanya'daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine Twitter, söz konusu paylaşıma, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.