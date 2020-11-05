Biden'ın kampanya ekibinin "Pensilvanya'da Trump'ı yakalamaya yakınız" açıklamasının ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika." tepkisinde bulundu.

SEÇİMLERE BÜROKRATİK DARBE Mİ?

Amerika'nın bürokrasisi herkesin gözü önünde açıkça Demokrat aday Joe Biden'a destek vermesi "seçimler Trump'a bürokratik darbeyi mi evriliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

ABD'nin oy sayımı devam eden kritik eyaletlerinden ve 20 delege seçilecek olan Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, Başsavcı Josh Shapiro'nun sosyal medya mesajı tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı.

BAŞKAN TRUMP İSTİFASINI İSTEDİ