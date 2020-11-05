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    • 05.11.2020 21:58
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    Amerikan lerinde büyük skandal daha! seçimleri Biden lehine manipüle etti

    'nun, destekçilerinin nasıl oy kullanacağı hakkında yardımcı olduğu ortaya çıktı. Başkan Trump'tan sert tepki geldi.

    Pensilvanya Başsavcısından Biden lehine manipülasyon!

    Demokrat Partili Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro 3 Kasım'da, "Posta oylamasında, nerede oy vereceğiniz veya başka bir şeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var. Demokratların Seçmen Yardım Hattı'nı arayın. Birileri size yardımcı olacaktır." açıklamasında bulundu.

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    ARDINDAN BİDEN EKİBİ: TRUMP'I YAKALAMAYA YAKINIZ

    Biden'ın kampanya ekibinin "Pensilvanya'da Trump'ı yakalamaya yakınız" açıklamasının ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın kazandıklarını açıkladığı yerlerde seçimlerde usulsüzlük nedeniyle dava açacağız. Elimizde çok fazla delil var. Sadece medyaya bakın. Biz bu seçimleri kazanacağız. Önce Amerika." tepkisinde bulundu.

    SEÇİMLERE BÜROKRATİK DARBE Mİ?

    Amerika'nın bürokrasisi herkesin gözü önünde açıkça Demokrat aday Joe Biden'a destek vermesi "seçimler Trump'a bürokratik darbeyi mi evriliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

    ABD'nin oy sayımı devam eden kritik eyaletlerinden ve 20 delege seçilecek olan Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, Başsavcı Josh Shapiro'nun sosyal medya mesajı tepki topladı.

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı.

    BAŞKAN TRUMP İSTİFASINI İSTEDİ

    Seçimlerin hala sayıldığı kritik eyalet olan Pennsylvania Başsavcısı'nın bu mesajı 'yanlı' olarak değerlendirilirken, Başkan Trump, Başsavcı Shapiro'yu eleştiren makaleyi yayınlayarak "PA (Pennsylvania) Başsavcısının 'Kenara Çekilmesi' talepleri doğuyor" dedi.
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    Haberler Dünya Amerikan seçimlerinde büyük skandal daha! Pensilvanya Başsavcısı seçimleri Biden lehine manipüle etti