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    • 02.11.2020 23:59
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    Son dakika: ’nın başkenti ’da yakınlarında silahlı saldırı!

    Son dakika haberi... ’nın başkenti ’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların olduğu saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    DHA
    Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı!

    Son dakika haberi... 'nın başkenti 'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

    Avusturya medyası, polisin açılan ateşe karşılık verdiği ve saldırganın kaçtığını duyurdu.

    POLİS YARALANDI
    Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

    Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatışmanın ortasında kalan bir Türk vatandaşına "Çıkma çıkma oradan" diye bağırıldığı duyuldu.

    VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN UYARI
    'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

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