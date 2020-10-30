NET CİRO YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Starbucks'ın net cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 6,2 milyar dolar olurken, dağıtılabilir hisse başına kar da yüzde 50,7 düşüşle 0,67 dolardan 0,33 dolara geriledi.