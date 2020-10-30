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    • Dünya
    • 30.10.2020 10:49
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    • 30.10.2020 10:57
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    Dünyaca ünlü kahve devi 'ın yüzde 8 azaldı

    dünyada sağlık anlamında büyük hasara yol açtığı gibi şirketleri de etkiledi. Dünyanın en büyük kahve zinciri 'ın da bu süreçte azaldı. Şirketin net cirosu yüzde 8, hisse başı karı ise yüzde 50 azaldı.

    Korona dünyaca ünlü kahve zincirini vurdu! Cirosu düştü

    Koronavirüs salgını dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks'ın cirosunu ve karlılığını vurdu.

    NET CİRO YÜZDE 8 DÜŞTÜ
    Starbucks'ın net cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 6,2 milyar dolar olurken, dağıtılabilir hisse başına kar da yüzde 50,7 düşüşle 0,67 dolardan 0,33 dolara geriledi.

    ULUSLARARASI SATIŞLARI YÜZDE 10 AZALDI
    Starbucks'ın ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 9, uluslararası satışları ise yüzde 10 azaldı.

    Dördüncü çeyrekte net kar yüzde 51,1 düşüşle 392,6 milyon dolara geriledi.

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    Haberler Dünya Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks'ın net cirosu yüzde 8 azaldı