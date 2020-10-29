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    • 29.10.2020 10:10
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    İşgalci su ağır kayıplar veriyor! Çok sayıda tank ve füze sistemi imha edildi

    haberi... Cephe hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. su ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. lar ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ederken, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve füze sistemi yapılan karşı saldırılar ile imha edildi.

    sunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

    Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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    Haberler Dünya İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor! Çok sayıda tank ve füze sistemi imha edildi